Самарские студенты хотят жить в отдельных квартирах

В Самаре цена аренды квартиры-студии ниже, чем по стране, и составляет 14 000 рублей, тогда как аренда комнаты приблизительно 9 000 рублей в месяц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно информации аналитиков «Авито Недвижимость», в конце августа существенно увеличился спрос на аренду однокомнатных квартир и студий среди студентов. Если быть точным, то сразу на 27%. Причем комнаты, как, казалось бы, наиболее доступный вариант для проживания, существенно потеряли свою привлекательность в глазах учащихся ВУЗов. Связано это, прежде всего, с высокой стоимостью аренды таких помещений.

Стоит отметить, что аналитики рассматривали исключительно города-миллионники, которые наиболее популярны среди абитуриентов. Причем в Самаре цена аренды квартиры-студии ниже, чем по стране, и составляет 14 000 рублей, тогда как аренда комнаты приблизительно 9 000 рублей в месяц.

Казалось бы, в чем логика? Ведь комната все же дешевле. Однако не стоит забывать, что отдельную квартиру студенты, как правило, снимают вдвоем или даже втроем. При этом стоимость аренды делится между всеми проживающими и уже не кажется столь большой. Да и проживать комфортнее вместе со знакомым человеком, чем с соседом, у которого в шкафу может оказаться не то что скелет, а целый палеонтологический музей.