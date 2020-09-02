В Самаре под госохрану взяли дачу купца Головкина

После реставрации в здании хотят открыть школу молодых архитекторов Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Дачу купца К.П. Головкина, которая была построена в Самаре в начале ХХ века, утвердили предметом охраны. Соответствующий приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области опубликован на сайте регионального правительства.

Напомним, знаменитый дом со слонами находится на улице Советской Армии, 296. Памятник архитектуры уже давно требует ремонта, но денег у муниципалитета на реставрационные работы не было. В итоге здание передали в федеральную собственность.

Теперь дача купца Головкина находится на балансе Самарского государственного технического университета. Сейчас вуз ищет подрядчика, который займется восстановлением здания. После реставрации здесь хотят разместить школу молодых архитекторов.