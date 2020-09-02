Капли крови помогли росгвардейцам поймать преступника

Во время обследования места происшествия сотрудники Росгвардии увидели на тротуаре следы крови, которые вели в подъезд ближайшего дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования на улице Первомайской в городе Отрадный обнаружил лежащего на тротуаре мужчину. Патрульные сразу же оказали пострадавшему первую помощь и вызвали на место происшествия медиков. Вскоре 44-летний потерпевший рассказал, что его ударил ножом мужчина, с которым они буквально несколько часов назад познакомились во время распития спиртных напитков. После этого стражи правопорядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции, а пострадавшего передали в руки подоспевших медиков.

Во время обследования места происшествия сотрудники Росгвардии увидели на тротуаре следы крови, которые вели в подъезд ближайшего дома. Оказавшись внутри, они обнаружили мужчину со следами бурого цвета на руках. Мужчина в свою очередь попытался скрыться, но его тут же задержали.

32-летнего подозреваемого передали в полицию для дальнейших разбирательств. Сотрудники органов внутренних дел возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».