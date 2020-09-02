Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев продолжит карьеру в «Сочи»

Данил Пруцев покинул самарский клуб Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» покинул еще один игрок. Из команды решил уйти 20-летний полузащитник Данил Пруцев. Накануне, 1 сентября, футболист провел последнюю тренировку в составе самарцев.

- Игрок переходит в футбольный клуб «Сочи», который воспользовался опцией в контракте игрока. При переходе из «Чертаново» в «Крылья Советов» в контракте Пруцева была прописана сумма отступных, которую сочинцы перечислят самарскому клубу, - сообщили в пресс-службе «КС».

Данилой Пруцевым сочинский клуб интересовался в течение года. Также игрок сам хотел перейти туда. В составе молодежки «Сочи» играет его брат Егор Пруцев. Кроме того, начальником этой молодежной команды работает их отец — Игорь Ильич.

Напомним, что Данил Пруцев выступал за «Крылья» в течение этого сезона. В составе самарцев он принял участие в 6 играх ОЛИМП-ФНЛ и в 1 матче в Бетсити-Кубке России. Футболист пожелал команде удачи и возвращения в РПЛ до конца этого сезона, а также поблагодарил самарский клуб за то, что он пошел ему навстречу в желании продолжать карьеру в Краснодарском крае.