В Самаре 3 сентября телебашню окрасят в цвета муаровой ленты

Вечером в четверг башня засветится красно-желто-белыми цветами

В Самаре в четверг, 3 сентября, телебашня на улице Советской Армии окрасится в новые цвета: красный, желтый и белый. В рамках акции «Свет мира» на ней появится изображение муаровой ленты. Это символ победы на Дальневосточном фронте во Второй мировой войне.

Напомним, что после победы над Германией Советскому Союзу пришлось противостоять еще и милитаристской Японии. Боевые действия на Дальнем Востоке велись до сентября 1945 года. Акт о капитуляции Японии был подписан 2 числа, а 3 сентября было объявлено праздником победы над этой страной. Ее символом стали муаровые ленты, которые в дальнейшем использовали в медалях СССР «За победу над Японией».

- В память о победе на Дальневосточном фронте вечером 3 сентября самарская телебашня окрасится в красно-желто-белые цвета. Акция призвана напомнить жителям региона о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне, - отметили в правительстве Самарской области.

Слушайте также: