В Самаре могут ввести разные тарифы на перевозку пассажиров в муниципальном транспорте

Из-за ограничений по коронавирусу в Самаре заметно снизился пассажиропоток в транспорте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре предложили ввести разные тарифы на перевозку пассажиров в общественном транспорте. Причины следующие: в начале года мэрия выделила субсидии перевозчикам, чтобы компенсировать часть затрат. В частности, на перевозку электротранспортом им авансом направили более 155 млн рублей. Размер этой финансовой поддержки определялся из числа перевезенных пассажиров. Однако весной в регион пришел коронавирус, жителей отправили на самоизоляцию по домам. В итоге пассажиропоток заметно снизился.

Чиновники считают, что предприятия-перевозчики не смогут освоить выделенные субсидии и деньги им придется вернуть. Но сделать это они смогут, только если будет пересмотрен размер тарифа с апреля по декабрь 2020 года.

Сейчас тариф для компаний на перевозку пассажиров в городском общественном транспорте един и составляет 30 рублей. Департамент транспорта Самары предлагает внести изменения в правила и установить регулируемые тарифы отдельно по каждому виду транспорта — автобус, троллейбус, трамвай. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте городской администрации. Сейчас он находится в разработке.