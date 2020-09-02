Бывший организатор «Рока над Волгой» в Самаре стал министром культуры Хабаровского края

В правительстве Хабаровского края стало на одного самарца больше / Фото: minkult.khabkrai.ru

Еще один уроженец Самарской области перебрался в правительство Хабаровского края. Недавно регион возглавил выходец из Самары, депутат Госдумы РФ Михаил Дегтярев, а теперь стало известно, что пост министра культуры там занял его земляк — Юрий Ермошкин.

- В среду, 2 сентября, врио губернатора Хабаровского края представил нового министра культуры. Юрий Ермошкин будет работать на этом посту с приставкой «и.о.» до завершения в правительстве края организационно-штатных мероприятий, - сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.

Юрию Ермошкину 39 лет. Родился он в Самаре, закончил аэрокосмический университет. Имеет два высших образования: инженерное и экономическое. Несколько лет он работал в компаниях, которые занимаются организацией концертов, фестивалей и театральных мероприятий. В частности, Юрий Ермошкин с 2009 по 2013 год был в числе организаторов «Рока над Волгой». В Хабаровском крае он начал работать в этом году. До недавнего времени трудился на посту директора АНО «Центр поддержки социальных инициатив «Открытый регион».