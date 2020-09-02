В Жигулевске пассажир авто, увидев полицейских, попытался проглотить сверток с наркотиками

Любителя запрещенный веществ выявили сотрудники Госавтоинспекции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Жигулевске полицейские поймали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Без происшествий задержание не обошлось — мужчина попытался проглотить улику.

- В августе полицейским поступила информация, что 41-летний житель Жигулевска может иметь отношение к наркотикам. Ориентировка с его приметами была разослана всем наружным службам полиции. Разыскали подозреваемого благодаря сотрудникам ГИБДД, которые остановили автомобиль, где мужчина ехал в качестве пассажира, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

При досмотре стражи порядка нашли у мужчины сверток, который он тут же попытался проглотить. В дальнейшем экспертиза показала, что в свертке был наркотик — производное N-метилэфедрона общей массой 1,87 г. Задержанный объяснил, что хранил запрещенные вещества для личного употребления. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Мужчина может отправиться за решетку на срок до 10 лет.