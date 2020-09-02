Депутат из Самары высказалась о планах «Единой России» по возврату страхования от безработицы

Страхование от безработицы может вернуться в Россию

Партия «Единая Россия» предложила вернуть в России страхование от безработицы. Депутаты уверены, что это поможет избежать ситуаций, когда сотрудники не получают положенных им выплат от работодателей потому, что те вынуждают их увольняться по собственному желанию. Таким образом, компании экономят на выходных пособиях, особенно в те моменты, когда сокращение сотрудников связано с кризисными явлениями. Раньше подобную систему уже пытались вводить, но организации старались различными способами снизить взносы, которые они платят. В итоге эксперимент объявили неудачным. Теперь же депутаты намерены доработать все скользкие моменты.

- Пандемия вынудила многих работодателей пойти на сокращение производства. При сокращении производства работодатель несет определенные затраты: выплата зарплаты за 2 месяца и выходного пособия. При переходе на страхование занятости, обязательства по выплате пособий переходят к государству и службе занятости. При сокращении работника работодатель должен только своевременно сообщить об этом, - отметила депутат, заместитель секретаря Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по проектной деятельности Марина Сидухина, комментируя эту инициативу.

Идеи по реформированию системы занятости теперь намерены обсудить на площадке партии. А уже в осеннюю сессию депутаты фракции намерены доработать поправки к законопроекту об изменении Трудового кодекса.