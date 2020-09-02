АВТОВАЗ назвал самые продаваемые в августе автомобили LADA

В августе активно покупали и автомобили LADA Niva Фото: АвтоВАЗ

АВТОВАЗ назвал топ-3 самых популярных автомобилей LADA по итогам августа 2020 года. В прошлом месяце компания продала 28 836 машин собственного производства. Тройка лидеров не изменилась.

- На первом месте по объему продаж модели семейства LADA Granta. Было продано 10693 автомобиля. На втором месте модели семейства LADA Granta. Их результат — 8552 проданных автомобиля. Третье место заняли пассажирские и коммерческие версии семейства Largus — 4286 реализованных машин, - поделились в пресс-службе тольяттинского автогиганта.

В компании отмечают, что активно в прошлом месяце покупали и автомобили LADA Niva. Также было продано 215 экземпляров Niva до ее ребрендинга.