В Самаре многодетным семьям Орлова оврага наконец-то дадут воду

А еще в домах нет отопления

В Самаре в Орловом овраге, где несколько лет назад получили земельные участки многодетные семьи, начали строить водопровод и канализацию. В 2020 году на это в инвестиционной программе РКС-Самара заложены более 230 млн рублей. Как писала КП-Самара ранее, многодетные семьи, получившие здесь участки, оказались без благ цивилизации. Понадеявшись на быстрое проведение коммуникаций, они построили дома, но могли жить там только летом, ведь на территории не было ни тепла, ни света, ни воды.

- Сейчас уже проведены проектно-изыскательные работы для строительства водопроводных сетей и готовится проект по канализации. 10 километров водопроводных и 5,7 километра канализационных труб со всей необходимой инфраструктурой планируем проложить до конца 2020 года, - порадовали домовладельцев и собственников участков в РКС - Самара.

Судьба дальнейшего развития поселка в Орловом овраге пока неясна. Участки здесь получили десятки семей, но не все рискнули строиться, кто-то бросил возводить дом на полпути. Те же, кто все-таки рискнул и вложился в стройку надеются, что в их жизни скоро произойдут изменения к лучшему.

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