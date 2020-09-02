Жителям Тольятти расскажут, почему мотивирование не мотивирует

Лекция состоится в ДК «Тольяттиазот».

В Тольятти стартует новый сезон научно-популярного проекта «Химия слова». В пятницу, 18 сентября, во дворце культуры «Тольяттиазот» на улице Коммунистической, 12 все желающие смогут послушать лекцию «Почему мотивирование не мотивирует?». Прочитает ее психолог-консультант из Санкт-Петербурга Константин Кунах.

- Интеллектуальный клуб работает в формате открытого городского лектория с сентября 2017 года. За это время представил жителям Тольятти возможность посетить более 40 выступлений известных российских ученых, журналистов, психологов, популяризаторов науки. Не изменится концепция и в текущем сезоне (2020-21), в первой половине которого тольяттинцев ждут научно-популярные лекции от экспертов из разных сфер – медицины и литературы, биологии и астрономии, химии и нейробиологии, - рассказали организаторы «Химии слова» - «Тольяттиазот».

В конце сентября кардиолог и сердечно-сосудистый хирург из Москвы Алексей Утин выступит с лекцией «ЗОЖ – это ложь? Или нет?». На октябрь запланированы лекции Вячеслава Дубынина «Мозг и Любовь» и Сергея Белкова о пищевой химии.

Расписание лекций.

Организаторы отмечают – для безопасности всех участников лекции на мероприятие нужно предварительно зарегистрироваться. Сделать это можно на сайте dktoaz.ru. Вход на все лекции бесплатный.

При этом, если возникнет необходимость, некоторые лекции пройдут в онлайн-формате.

- Меня постоянно спрашивают о «Химии слова» - будет ли продолжение. Мы очень рады, что тольяттинцам так полюбился лекторий, и поэтому подготовили для аудитории «интеллектуального клуба «Химия слова» интересный четвертый сезон, - отметила заместитель генерального директора – директор по связям с общественностью ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Юлия Петренко. - Увлекательные и познавательные лекции, приятные встречи и новые открытия – всё это ждет наших слушателей. Надеюсь, что те, кто регулярно ходит на лекции, и те, кто придет на «Химию слова» впервые, не будут разочарованы. Поздравляю с началом сезона! Ждем всех во Дворце культуры «Тольяттиазот» 18 сентября.