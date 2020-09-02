В Самаре до 13 сентября перекроют проезд возле площади Куйбышева

Из-за работы музея дороги возле главной площади города будут 10 дней закрыты для проезда / Фото: администрация Самары

В Самаре в четверг, 3 сентября, на площади имени В.В. Куйбышева начнет работу интерактивный музей «Дорога истории — наша Победа», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он будет открыт до 13 сентября. До этого же времени дороги вблизи главной площади города будут закрыты для движения.

- С 12:00 3 сентября до 23:00 13 сентября будет ограничен проезд по улице Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской и по улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Кроме того, с 00:00 3 сентября до 23:00 13 сентября запретят остановку и стоянку личного авто по нечетной стороне улицы Галактионовской на участке от Красноармейской до Вилоновской. А с 12:00 3 сентября до 23:00 13 сентября автобусы №№ 24, 92 и 297 из-за перекрытий будут курсировать в объезд.

Отметим, что запрет на движение не будет действовать на машины местных жителей, на служебный транспорт промышленных и торговых предприятий, расположенных в зоне перекрытий, а также на автомобили скорой помощи, пожарных и полицейских.