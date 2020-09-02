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Тольяттинец пытался подкупить полицейского из-за горного песка

Мужчина хотел избежать проверки, но попал под уголовную статью
Анастасия ФилатоваАнастасияФилатова
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Житель Тольятти предлагал стражу порядка 25 тысяч рублей, но тот деньги не взял

Житель Тольятти предлагал стражу порядка 25 тысяч рублей, но тот деньги не взял

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину заподозрили в даче взятки полицейскому. На преступление 46-летний тольяттинец пошел из-за горного песка.

- По версии следствия, в августе этого года мужчина передал сотруднику полиции 25 тысяч рублей. За эти деньги он хотел прекратить проверку по факту незаконной перевозки горного песка без разрешительных документов, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Страж порядка взяткой не соблазнился и отказался от денег. В итоге тольяттинец стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на дачу взятки». Сейчас его расследование продолжается. Оперативное сопровождение по делу оказывают сотрудники регионального Главка.

Криминал