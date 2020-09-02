Самарские НКО получили 70 млн рублей президентских грантов

БФ "Евита" постоянно работает с паллиативными детьми. И снова получил на это грант

Самарская область стала лидером по количеству проектов-обладателей президентских грантов специального конкурса. Свои программы представили 35 НКО - все они победили. Общая сумма грантов - почти 70 миллионов рублей. Результаты конкурса, по итогам которого наш регион оказался лучшим, подвели на заседании Координационного комитета.

Организовать внеплановый конкурсный отбор лучших проектов поручил президент РФ Владимир Путин, чтобы поддержать НКО, участвующие в мероприятиях по профилактике и борьбе с коронавирусом. Это уже третий специальный конкурс фонда.

- Инициатива людей, стремление изменить, улучшить жизнь в своем городе или селе, созидательная энергия – это, пожалуй, главная движущая сила общества. Авторы проектов - люди небезразличные, активные, энергичные, всегда готовые прийти на помощь другому человеку. Люди, которые в хорошем смысле одержимы светлыми идеями: идеями развития нашего общества, помощи, реализации проектов, направленных в будущее, - прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров итоги конкурса проектов.

Среди победителей такие проекты, как сопровождение беременных женщин и семей в трудной ситуации "Родных людей", проект "Вкус жизни" БФ "Евита" и другие.