Сотрудник самарского спецподразделения ГРОМ напал на безоружного "очкарика"

Спецпоздразделение ГРОМ работает специализируется на задержании опасных преступников, торгующих наркотиками Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудник самарского спецподразделения ГРОМ стал фигурантом уголовного дела, после проявления неоправданной жестокости при задержании.

По данным собственных источников “КП-Самара” в правоохранительных органах, 31 июля 2018 года в Волжском районе проходила спецоперация по задержанию подозреваемых в разбое. К задержанию подозреваемых сотрудники уголовного розыска привлекли бойцов спецподразделения ГРОМ.

- В тот день я проснулся часов в 7 утра, хотел выйти покурить на улицу и вдруг получил удар по лицу, кто-то крикнул “Работает ОМОН, всем лежать!”, - вспоминал впоследствии Сергей К. От удара очки, которые он тогда носил, разбились, осколки впились в лицо и глаза, лечиться пришлось потом не один месяц. Сергей при этом не был подозреваемым, ему просто не повезло оказаться не в том месте и не в то время.

Мужчина написал заявление в региональный Следственный комитет, где возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудником полиции.

- Расследование близится к завершению, подозреваемый вины не признает, - рассказали корреспонденту “КП-Самара” в ведомстве.

ГРОМовцу грозит от 3 до 10 лет лишения свободы, разумеется, если суд признает его виновным.