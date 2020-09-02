Самара засветилась в топ-10 городов, жители которых недовольны своими управляющими компаниями

А вы довольны своей УК? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара оказалась на 6 месте в списке из 23 городов России, жители которых недовольными своими управляющими компаниями в сфере ЖКХ. Таковы результаты соцопроса, что провело исследовательского агентства Zoom Market.

Федеральный опрос социологи агентства провели в августе этого года. Оказалось, что 83% россиян недовольны тем, как УК занимаются их домами. Больше других негодовали жители многоквартирных домов Москвы, Махачкалы и Екатеринбурга. Самара в этом списке заняла 6 место, уступив по недовольству Омску и Челябинску.

Во время опроса специалисты задавали три вопроса: «знаете какая компания управляет вашим многоквартирным домом?», « Вы довольны работой вашей управляющей компании?», « Почему?».

Чаще всего люди жаловались на то, что их УК плохо реагирует на жалобы. Это не нравится 42% опрошенным. Еще 23% пожаловались на завышенные тарифы. 19% недовольны качеством уборки в подъезде. 12% невзлюбили свои УК за неухоженные преддомовые территории и 4% были возмущены работой аварийных служб.

Также выяснилось, что большинство жителей России хотят чтобы их многоквартирными домами управляли коммерческие управляющие компании. Такое мнение высказали 45%. 38% - за бюджетные УК и 17% готовы доверить управление своего дома товариществу собственников жилья (ТСЖ и ТСН).