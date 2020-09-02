Пенсионный фонд выплатит деньги ветерану из Самары после вмешательства прокуратуры

Теперь ветерану должны выплатить полагающуюся ему сумму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ветерану выплатят положенные ему 75 тысяч рублей только после вмешательства прокуратуры. Как сообщает облпрокуратура, поводом для проверки послужили публикации в СМИ. Вопиющий случай: Пенсионный фонд отказал ветерану Великой Отечественной войны в единовременной выплате в 75 тысяч рублей.

Во время проверки Красноглинская районная прокуратура установила: мужчина входил в состав войсковой части, которая ликвидировала националистическое подполье на территории Украины с декабря 1949 г. по ноябрь 1951 г., и принимал непосредственное участие в боевых действиях. Кроме того, ветеран имеет удостоверение участника Великой Отечественной войны.

В результате проверки в прокуратуре пришли в выводу, что у Пенсионного фонда не было оснований для отказа в единовременной выплате.

- Прокурор направил представление об устранении нарушений закона в адрес руководителя территориального подразделения Пенсионного фонда РФ, а также обратился в суд с заявлением в защиту прав пожилого мужчины, - сообщает ведомство

Суд признал правоту прокуратуры и удовлетворил иск. Теперь Пенсионный фонд обязан перечислить деньги ветерану.