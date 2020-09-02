Над площадью Куйбышева в Самаре 3 сентября прозвучит "Запасная столица"

Жителей Самары зовут на площадь Куйбышева 3 сентября

В Самаре 3 сентября состоится уникальный концерт, посвященный юбилею со дня окончания Второй мировой войны. Напомним, что указом президента Владимира Путина этот год объявлен годом памяти и славы. Торжественные мероприятия пройдут по всей стране и, конечно же, тыловой Куйбышев, запасная столица, город трудовой доблести не мог остаться в стороне.

В Самаре этот день отпразднуют уникальным концертом на площади Куйбышева. На одну сцену выйдут артисты, ветераны и дети. Над площадью, откуда в 1941 году после Парада уходили на фронт целые батальоны, прозвучат "День Победы" и "Запасная столица".

Также уже днем начнет работу выставка «Дорога истории — наша Победа». Ее торжественное открытие состоится в 19.00. Вход - свободный.