В минздраве рассказали, сколько самарских школьников не допустили до занятий 1 сентября из-за простуды

Каждый ученик проходит через процедуру термометрии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минздраве рассказали, сколько школьников Самарской области не допустили до занятий 1 сентября из-за признаков простудных заболеваний. Оказалось, что в первый учебный день до занятий в школах региона не допустили 114 детей с признаками простудных заболеваний. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.

Мониторинг заболеваемости острыми вирусными инфекциями в школах ведется ежедневно.

- Чтобы обеспечить безопасность, в школах организованы «фильтры», обязательную термометрию проходят не только дети, но и педагоги, - рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. - За состоянием здоровья школьников наблюдают все время нахождения в образовательной организации.

Если у ученика обнаружат признаки ОРВИ, его сразу изолируют от здоровых детей до прихода родителей. А если необходимо – даже госпитализируют.

При этом все школы работают по новым правилам, оснащены рециркуляторами воздуха и средствами для дезинфекции. Но главный принцип – минимизировать общение между классами.

- Образовательный процесс во всех школах региона налажен в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, - отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.