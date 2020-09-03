Врачи предлагают сразу несколько методов диагностики коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медики рассказали, как правильно провериться на коронавирус в Самаре, если вы плохо себя чувствуете, кашляете, мучаетесь с температурой или больным горлом. Подробную инструкцию всем жителям Самарской области дали специалисты больницы №5 из Тольятти. Она касается всех людей, кто чувствует симптомы ОРВИ и боится, что это может быть коронавирус.

Итак, первое - это тестирование на коронавирус, которое моно сделать сегодня и по назначению врача и в частном порядке в лабораториях и медцентрах. Стоимость услуги от 1800 рублей. Однако, врачи отметили: тест по методике ПЦР респираторным способом есть смысл брать в 1-5 сутки недомогания. Это чувствительный метол, если материал собран правильно. Важно, чтобы и из зева, и из носовой полости материал взяли как можно глубже.

С 4-5 суток оптимальный метод диагностики - это КТ. При кашле и других симптомах, позволяющих подозревать ухудшение здоровья пациента, он дает возможность определить начинающуюся пневмонию.

- Послойное исследование легких методом рентгеновской компьютерной томографии дает полную картину даже в случае самых начальных проявлений воспаления легких, - отметили медики.

А вот если вы чувствуете себя плохо уже 8-10 дней, самый верный результат покажет анализ на антитела. Первыми вырабатываются антитела IgM, их можно определить с 5-7 дня. А вот антитела IgG появляются позже и держатся дольше. Но ученые уже сейчас полагают что их срок жизни не продлится больше года.

Напомним, что к 3 сентября коронавирусом в регионе заболели 8683 человека, из них почти 7000 уже выписались, умерли 133 человека. За последние сутки прибавилось сразу 97 зараженных - это рекорд последнего месяца.