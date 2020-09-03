Самарских школьников попросили не зубрить материал перед ВПР

Мысли только о контрольных, а тут еще безопасности нужно заботиться

В Самаре учеников попросили не зубрить материал перед Всероссийскими проверочными работами. А родителей - не волноваться и не нагнетать панику у детей. Об этом рассказала в эфире радио КП-Самара 98,2 FM заместитель министра образования региона Елена Пинская. Она напомнила, что ВПР пройдут в начале сентября. График определит сама школа

- Мы попросили не проводить контрольные на первой неделе. Но и максимальная граница есть - 12 октября. График определит сама школа. ВПР проводятся для классов с 5 по 9, - рассказала она.

По словам Елены Пинской, ВПР - это скорее возможность для учителя понять, какой материал нужно подтянуть с тем или иным учеником. Сам оценки ставить в журнал не собираются.

- Мы должны выявить пробелы в знаниях учащихся, помочь им разработать индивидуальную программу. Это должна быть честная оценка, очень корректный подход к проведению. Это не повод паниковать, просто нужно показать свои знания, чтобы была карта по ликвидации пробелов с отдельными учащимися, - отметила замминистра.

Напомним, что с 1 сентября 2020 года в Самарской области начался учебный год. Он проходит в очном формате. Власти не собираются возвращать детей на дистанционку. Тем временем в школах все тоже непросто: есть целый ряд требований Роспотребнадзора, которые должны выполняться в каждом учебном заведении. Например, сейчас дети ходят в школу по графику, учатся в одном и том же каинете.