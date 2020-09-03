Четыре человека погибли на трассе М-5 в Самарской области

Ночью на трассе М-5 столкнулись две легковушки и фура
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
2 сентября в 23.25 на трассе М-5 на участке между Сызранью и Тольятти произошло массовое ДТП, в котором погибли четыре человека.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что автомобиль Chevrolet вылетел на встречную полосу:
- Chevrolet двигался со стороны Сызрани в направлении Тольятти, в районе 915 км водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой DAF, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областном МВД. - От удара легковой автомобиль потерял управление и столкнулся с двигавшейся во встречном направлении машиной Toyota.
В аварии погибли 4 человека, личность одного из них пока не установлена
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В результате ДТП на месте погибли 4 человека: это водители и пассажиры автомобилей Chevrolet и Toyota. Личности трех погибших установлены, сейчас полиция выясняет персональные данные человека, который ехал в машине с предполагаемым виновником аварии.
По факту ДТП также назначено проведение проверки.