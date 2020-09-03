Самарцам назвали самые удобные маршруты для утренних пробежек

Пробежка по набережной - отличное начало дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Туристский информационный центр Самарской области опубликовал рекомендуемые маршруты для утренних пробежек. Самарцам рекомендуют не грустить с началось осени, а улучшить свою физическую форму.

- На улице уже не так жарко, - отмечают в ТИЦ. А значит, это повод заняться бегом.

В Самаре пробежаться рекомендуют на набережной, в Струковском саду, парке им.Гагарина, на Воронежских озерах, в Загородном парке, в парке Металлургов. В Южном городе спортсмены могут воспользоваться местной набережной и пятой очередью Спортивной аллеи

В Тольятти бегать рекомендуют на набережной Автозаводского и Комсомольского районов, в Кунеевскеом лесу, в Жигулевске – на стадионе «Кристалл», от горы Могутовои до горы Лысои , в Березовой роще и от радиозавода до конца дач района В-3.

В Чапаевске любителям бега рекомендуют обратить внимание на стадион «Луч» и Центральный парк.