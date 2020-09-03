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Одна из станций самарского метро вошла в ТОП самых неуютных в России

Опрос проводился среди пользователей соцсетей
Ольга НовиковаОльга НовиковаОльгаНовикова
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Одна из станций самарского метро пришлась пользователям соцсетей не по вкусу

Одна из станций самарского метро пришлась пользователям соцсетей не по вкусу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одна из станций самарского метрополитена вошла в ТОП антирейтинга самых уродливых и неуютных станций подземки России. Опрос среди пользователей соцсетей проводил отечественный сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru

По итогам опроса выяснилось, что половина жителей страны считает самой неудобной и некрасивой станцию «Выхино» в Москве. 16,94% проголосовавших посчитали, что некомфортно пользоваться станцией «Козья Слобода» в Казани. На третьем месте антирейтинга – станция подземки «Двигатель Революции» в Нижнем Новгороде, она набрала 12,1% голосов.

Станция самарского метрополитена «Победа» заняла пятую строчку антирейтинга – 5,65% проголосовавших отметили, что считают ее неуютной и неудобной.

Также в семерку худших станций метро в России по мнению пользователей соцсетей вошли «Девяткино» в Санкт-Петербурге (10,48%), «Маршала Покрышкина» в Новосибирске (4,03%) и «Уральская» в Екатеринбурге (0,81%).