В лесу под Тольятти второй день ищут заблудившегося грибника с синим ведром

Под Тольятти второй день ищут пропавшего грибника

В лесу под Тольятти второй день разыскивают заблудившегося грибника. 67-летний Александр Николаевич Цевашев ушел в лес за грибами 2 сентября, однако к вечеру домой так и не вернулся. Родственники подняли тревогу, к поиску подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Однако по данным на утро 3 сентября найти пропавшего пока так и не удалось.

Известно, что мужчина пропал в районе СОПК «Озерный». Александр Николаевич среднего телосложения, его рост 165 см, у него карие глаза, темные с проседью волосы.

- Пропавший одет в темную куртку, темные брюки и черные сапоги. С собой, предположительно, синее ведро, - сообщают поисковики.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра Цевашева, просят позвонить инфоргам поиска: Светлане, т. +7-996-744-78-67 или Дарье, т. +7-937-073-45-10.