В Самаре преподаватель потребовала за зачисление в техникум 288 тысяч рублей

За зачисление в техникум требовали взятку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полиция задержала преподавателя одного из местных техникумов. По данным оперативников, 43-летняя женщина потребовала 288 тысяч рублей за зачисление двух студентов в среднее учебное заведение «без очереди».

- Женщина пообещала передать их в качестве взятки должностному лицу учебного заведения за зачисление, - пояснили в ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас против преподавателя возбудили уголовное дело, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

- Законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность как за получение взятки, так за ее дачу и посредничество во взяточничестве, - напоминают в ГУ МВД. – Так что, если вам предлагают взятку, провоцируют на ее получение, вынуждают дать взятку или стать посредником, лучше сообщите об этом полиции. Тогда вас освободят от уголовной ответственности.