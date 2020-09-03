Радио Рекорд в честь своего 16-летия весь сентябрь будет разыгрывать подарки

Радио Рекорд обещает слушателям 101 и 5 подарков

В сентябре Радио Рекорд в Самаре отмечает свое 16-летие в эфире. Радиослушатели могут поздравить радиостанцию и получить подарки. В течение месяца слушатели могут присылать свои аудиосообщения с поздравлением и пожеланиями на Viber или в WhatsApp Рекорда 8(996)342-101-5.

По будням в 08:15, 09:15, 10:15, 12:45, 14:45, 15:45, 17:45, 19:45 в эфире будут звучать самые интересные и эмоциональные поздравления. Автор каждого прозвучавшего в эфире поздравления получит поощрительные призы.

Некоторые слушатели уже выиграли крутые гаджеты: портативные колонки, Bluetooth колонки, беспроводные колонки, планшеты и многое другое. Финал проекта, в который могли попасть те, кто услышал свое поздравление в эфире и отправил сообщение «Я ТУТ» в мессенджеры радиостанции, состоялся в среду, 2 сентября.

Однако у поклонников Радио Рекорд есть еще возможность получить призы. Весь сентябрь радиостанция будет разыгрывать 101 и 5 подарков.

Подробности об акции здесь.

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