Опять за сотку! Коронавирус в Самарской области не сдает позиции

Стало известно, сколько еще самарцев заболели коронавирусом

В Самарской области обнародовали новую статистику коронавируса на 3 сентября 2020 года. И она не слишком-то оптимистичная. В регионе за сутки добавились 98 новых пациентов, у которых подтвердился диагноз COVID-19. При этом 67 человек уже выписались, потому что поправились. Накануне заболели 97 человек, до этого показатель колебался на уровне 70-75 заболевших в день.

Весь этот рост цифр вызвал у жителей подозрения, что наступила вторая волна. Правда, власти уверяют, что все не так плохо и этот рост связан с тем, что стали делать больше тестов.

Всего с начала пандемии в Самарской области заболели 8781, умерли 133 человека, выздоровели уже больше 7 тыс. человек.

Зато есть и хорошая новость - от инфекции за сутки никто не умер, за прошлый день скончались 4 человека.

Власти предупреждают самарцев, что, несмотря на отмену десятков запретов, ситуация все еще остается опасной. Поэтому всем нужно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и быть внимательным к своему здоровью и самочувствию близких.