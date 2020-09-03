В Самарской области ждут заморозки до -2 градусов

По ночам будет холодно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области могут попрощаться с летом: уже на этой неделе в регионе похолодает. Синоптики предупредили - ночами 4-6 сентября местами на поверхности почвы ожидаются заморозки в -0… -2 градуса.

Днем в четверг в области будет еще тепло, температура воздуха составит +17… +22 градуса. Однако ночью на пятницу температура воздуха опустится до +2… +7 градусов, а местами – и вовсе нуля. Днем в пятницу и в выходные по-прежнему будет довольно тепло - +17… +22 градуса, однако ночи будут холодными.

В похолодании виноват холодный фронт, который начал опускаться на регион в среду.

- В ближайшие дни на погоду начнет влиять холодный Скандинавский антициклон, - рассказали в Приволжском УГМС. - С северными ветрами на Среднюю Волгу будет поступать воздух из северных широт и температурный фон продолжит понижаться.