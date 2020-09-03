Появилась программа уникального концерта на площади Куйбышева в Самаре 3 сентября

В Самаре откроют выставку

Появилась программа мероприятий, посвященных открытию интерактивного музея "Дорога истории - наша победа" в день празднования юбилея Победы во Второй мировой войне. В 2020 году его указом президента РФ Владимира Путина объявили Днем воинской славы России. Сама выставка под открытым небом встретит гостей уже в 14.00. Здесь, на площади Куйбышева, с которой в 1941 году уходили на фронт после парада целые батальоны, разместилась историческая библиоэкспедиция «Победный май», интерактивные площадки, арт-объекты, воссоздающие дух того времени. Ежедневно будут проходить мастер-классы и концерты.

3 сентября 2020 года на площади Куйбышева пройдут интересные мероприятия.

Главная сцена

15.00 - 16.00 поэтические выступления лауреатов конкурса "Голоса фронта",

16.00 - 17.00 моноспектакль Виталия Добрусина "Самарская судьба Алексея Маресьева",

17.00 - 17.30 программа «Наше детство о мире поет» (Детский музыкальный театр «Задумка», Вокальный ансамбль «Класс!»),

17.30 - 18.30 «Ленинградская симфония» в исполнении Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии,

18.30 - 19.00 концерт детских вокальных коллективов «Наше детство о мире поет» ,

19.00 - 21.00 Торжественное открытие с участием актеров театров Самары, Ансамбля песни и пляски "Волжские казаки", музыкального театра "Задумка", хора ветеранов под управлением профессора В.М. Ощепкова, Волжского русского народного хора им. П.М.Милославского, вокалистки Алены Азаровой и драмтеатра "Колесо" из Тольятти.

Сцена "Ракушка"

15.00-16.00 Выступление Оркестра народных инструментов ДШИ № 4 г. Самара;

16.00-16.30 Выступление Андрея Сорокина (лауреата всероссийских и международных конкурсов),

16.30- 17.30 Выступление группы «Точка-тире»,

17.30 – 18.00 Выступление Андрея Сорокина,

18.00 – 19.00 Выступление Оркестра народных инструментов «Виртуозы Самары»,

20.00-20.30 Выступление Группы «Точка-тире».

С 18.30 - 19.00 исполнение программы Семнадцать мгновений весны с балконов театра оперы и балета.

Музей под открытым небом будет работать с 3 по 13 сентября 2020 года ежедневно с 14.00 до 21.00, в выходные дни с 10.00 до 21.00. Вход свободный.