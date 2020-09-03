В Самаре на выставку экзотических животных пустят бесплатно

Два дня посещение выставки будет бесплатным

В Самаре открылась выставка экзотических животных. Экспозиция под названием ZooLand начала работать на территории торгового комплекса «Амбар». Здесь посетители смогут полюбоваться на птиц, рептилий, обезьян и других животных.

Организаторы обещают, что два дня все желающие смогут посетить выставку совершенно бесплатно. Дни открытых дверей пройдут 3 и 7 сентября.

Однако из-за эпидемиологической обстановки перед посещением выставки нужна будет предварительная запись. Число посетителей, которые смогут единовременно находиться на выставке, ограничат 50 человек, а время посещения – 30 минутами.

Записаться на бесплатное посещение выставки можно по тел. 8-800-201-75-16.

В остальное время дни вход на выставку платный. Выставка работает каждый день с 10:00 до 20:00.