Футболист «Крыльев Советов» мог оказаться в «Баварии»

Дмитрий Комбаров перешел в «Крылья Советов» летом 2019 года после того, как покинул «Спартак». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал, что во время выступления за московский «Спартак» его просматривали европейские клубы. В частности, интерес проявляли команды из итальянской Серии А и немецкая «Бавария».

- Мне лично не приходили предложения из Европы. Но агент говорил, что приходили. Мы рассматривали их, но выбор всегда падал на «Спартак». Насколько я знаю, просматривала даже «Бавария», итальянские какие-то клубы. Но мне лично не звонили. Все через агента. Это 2012-2013 года, - сказал Комбаров на YouTube-канале oSporte TV. Цитата – по «Чемпионату».

Напомним. Дмитрий Комбаров перешел в «Крылья Советов» летом 2019 года, после того как покинул «Спартак».