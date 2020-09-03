В Самарской области детей и взрослых начали прививать от гриппа

Медики советуют прививаться, пока тепло Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Самарской области детей и взрослых начали прививать вакциной от гриппа. Как сообщают региональные власти, в настоящий момент в губернию уже поступило более 180 тысяч порций вакцины для детей. Вакцин для взрослых пришло уже больше – уже имеющихся запасов хватит более чем на 430 тысяч человек.

Вакцинация уже началась, так что желающие могут обратиться в поликлинику. В первую очередь медики советуют обезопаситься от заражения людям, которые находятся в группе риска, – в возрасте старше 65 лет, имеют хронические заболевания, работают в контакте с большим количеством людей (врачи, педагоги).

- Теплая осень – лучшее время для прививки от гриппа. Только создание мощной иммунной прослойки поможет нам контролировать ситуацию, — подчеркивает заведующая инфекционным отделением СОКБ имени В.Д. Середавина, врач-инфекционист Елена Стребкова.