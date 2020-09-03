В Самаре автомобиль влетел в открытую дверь магазина

Автомобиль влетел в открытую дверь магазина. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре автомобиль влетел в столб и открытую дверь магазина. ДТП произошло 2 сентября в 13.30 на улице Фрунзе. Как рассказали в ГУ МВД по Самарской области, виновником аварии стал 72-летний водитель серебристой «Лада Калины». Мужчина двигался на своем автомобиле по улице Фрунзе со стороны улицы Крупской.

- На регулируемом перекрестке при повороте налево на улицу Комсомольскую водитель не уступил дорогу другому автомобилю – тоже «Калине», но красного цвета, которая обладала преимуществом в движении на этом перекрестке, - объяснили в ГУ МВД по Самарской области.

За рулем красной машины была 21-летняя девушка. Она не успела среагировать на выскочивший на перекресток автомобиль, в результате столкновения избежать не удалось. Красную «Калину» отбросило на тротуар, где она влетела в столб и прямиком в открытую дверь магазина.

В результате ДТП пенсионер-водитель серебристой «Калины» получил телесные повреждения, ему было назначено амбулаторное лечение.

- По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии мужчина был трезв, - пояснили в ГУ МВД. - По факту случившегося сотрудники полиции сейчас проводят проверку.