Назван город, в котором зафиксировали вспышку коронавируса 3 сентября

Число заболевших растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области названы города, где 3 сентября обнаружили больше всего новых заболевших коронавирусом. По данным регионального оперштаба из 98 подтвержденных новых случаев COVID-19 больше всего традиционно выявили в Самаре – 46 новых больных.

А вот на второй строчке по числу новых заболевших расположился Новокуйбышевск – здесь за сутки нашли 10 новых инфицированных.

По пять новых пациентов с коронавирусом прибавилось у врачей Жигулевска и Большечерниговского района. Четыре новых заболевших в Безенчукском районе, по трое – в Похвистнево, Красноярском, Нефтегорском районе и в Сергиевском районах.

- По два больных с коронавирусом запфиксированы в Кинеле и Шенталинском районе, - рассказали в оперштабе.

А вот в Октябрьске, Отрадном, Тольятти и Чапаевске, похоже, придумали как справиться с коронавирусом – здесь за сутки прибавилось всего по одному пациенту. Столько же – в Елховском , Камышлинском, Кинель-Черкасском, Клявлинском, Кошкинском, Красноармейском, Похвистневском и Челно-Вершинском районе.

- Среди контактных заболевших оказалось всего пять человек, еще 10 обнаружили при профилактических осмотрах, - сообщили в оперштабе. – Большинство новых случаев коронавируса выявили у больных пневмонией и ОРВИ.

В общей сложности с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заболели 8781 человек.