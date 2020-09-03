Покрас Лампас – один из самых известных и востребованных современных художников России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный художник Покрас Лампас прилетел в Самару для участия в фестивале Samara Ground 2020. В рамках него художник разрисует стену на Маяковском спуске набережной Волги. Рисунок займет площадь 350 квадратных метров.

- Я очень рад вернуться в Самару. Первый раз я прилетал сюда в 2014 году. Конечно, когда я начинал рассказывать здесь о современной каллиграфии, о том, как она интегрируется в разные проекты: и в digital, и в городскую среду, я не мог представить, что вернусь сюда расписывать один из самых главных объектов города, который действительно любят. Для меня важно оставить свой след и сделать это место еще более любимым, - сказал по прилету Покрас Лампас. Его слова приводят организаторы фестиваля.

Покрас Лампас – один из самых известных и востребованных современных художников России. Он известен своими работами на крыше фабрики «Красный Октябрь» в Москве, в Екатеринбурге, на крыше Дворца итальянской цивилизации в Риме, а также по коллаборациям с рядом известных брендов.