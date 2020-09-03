В Самаре на площади Куйбышева открылся уникальный музей под открытым небом

На выставке можно познакомиться и с военными, и с трудовыми подвигами народа Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

3 сентября в 14.00 на площади Куйбышева открылся музей под открытым небом «Дорога истории – наша Победа». Дата выбрана не случайно: 2 сентября 1941 года Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции, а 3 сентября 2020 года объявлен Днем воинской славы России - днем окончания Второй мировой войны. Президент России Владимир Путин подписал закон о признании этого дня государственным праздником.

С 3 по 13 сентября на площади Куйбышева каждый сможет перенестись в город времен войны в целом и тылового Куйбышева. Историческая библиоэкспедиция «Победный май» и мультимедийный патриотический проект «Внутри истории», интерактивные площадки и выставка средств связи времен ВОВ, арт-объекты и мастер-классы, выступления артистов – программа будет насыщенной. Вход на все мероприятия свободный.

- Если мы помним подвиг наших отцов и дедов, героический труд женщин, детей, стариков на заводах и на полях нашей необъятной родины, мы остаемся народом, который не только способен создавать экономический потенциал страны, но и защищать свое Отечество, - уверен заведующий кафедрой российской истории Самарского университета Петр Кабытов.

- Я уверен, благодаря таким проектам, как эта выставка, у нас будут расти настоящие граждане. Потому что руководство нашей области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым делает все для того, чтобы молодежь знала, помнила и гордилась, - считает руководитель Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Хохлунов.

А вечером 3 сентября на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт. Он начнется в 19.00.