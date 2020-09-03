В Самарской области в 2020 году создали дополнительно 269 бюджетных мест в вузах

Всего в этом году в самарских вузах сформировали 11256 бюджетных мест Фото: Олег ЗОЛОТО

В Самарской области в этом году увеличили число бюджетных мест в вузах. Такое поручение ранее дал президент РФ Владимир Путин.

Одним из вузов региона, где увеличили число бюджетных мест, стал Самарский университет имени академика С.П. Королева. Здесь дополнительно выделили 37 мест по 10 направлениям: прикладной механике, металлургии, машиностроении, IT и т. д.

- Выделение дополнительных бюджетных мест — очень нужный и своевременный шаг, который позволит сформировать на местах «человеческий капитал». Он поможет вовлечь молодых специалистов в создание высокотехнологичных производств и новых сфер региональной экономики, даст больше возможностей для талантливых абитуриентов, - отметил ректор Самарского университета Владимир Богатырев, добавив, что существенную поддержку в выделении бюджетных мест вузу оказали губернатор и региональное правительство.

Всего на 2020/21 учебный год в университетах региона создали дополнительно 269 бюджетных мест за счет федерального бюджета. Всего же в этом году было сформировано 11256 бюджетных мест. Эти изменения, по мнению специалистов, будут способствовать тому, что на рынке труда станет больше специалистов востребованных профессий.