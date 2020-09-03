В Чапаевске две школьницы на велосипедах угодили под колеса автоледи

Пересекать проезжую часть на велосипеде опасно

В Чапаевске две девочки попали под колеса машины. Трагедия случилась в Чапаевске 2 сентября около семи часов вечера на улице Орджоникидзе. Здесь 39-летняя женщина на автомобиле «Лада Калина» на нерегулируемом пешеходном переходе допустила наезд на девочек 13 и 14 лет.

- По предварительной информации, девочки выехали на проезжую часть на велосипеде, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате обе школьницы довольно сильно пострадали – обеих госпитализировали с черепно-мозговыми травмами.

- Пересекать проезжие части на велосипедах, самокатах опасно для жизни, - напоминают в полиции. – Нужно спешиться и перейти дорогу как пешеход.