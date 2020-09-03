Выборы 13 сентября 2020 в Самарской области: как проголосовать досрочно

На участках избирателям измерят температуру, выдадут маску, перчатки и ручку

В среду, 2 сентября, в Самарской области стартовало досрочное голосование на предстоящих муниципальных выборах. Все участки и избирательные комиссии полностью обезопасили от вирусов: снабдили антибактериальными ковриками, масками, перчатками, одноразовыми шариковыми ручками. Что касается избирателей, то им на входе измеряют температуру и выдают печатки, маску и ручку. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Досрочное голосование продлится до 10 сентября. Оно будет проходить в будни с 16:00 до 20:00, а выходные — с 10:00 до 14:00. Досрочно проголосовать смогут те, кто в день голосования будет находиться в отпуске в другом регионе или стране, в командировке, или не сможет прийти по состоянию здоровья. Для участия в досрочном голосовании нужно будет написать заявление с указанием причины. 11 и 12 сентября досрочное голосование будет проходить на участках с 8:00 до 20:00. Тем, кто решит отдать свой голос в эти дни, заявление писать не потребуется.

Избиратели, которые из-за состояния здоровья не смогут прийти на участки, проголосуют на дому 11, 12 или 13 сентября. Для этого нужно подать заявление (устное или письменное) в участковую избирательную комиссию. Их будут принимать с 3 сентября. 11 и 12 сентября также смогут проголосовать те, кто живет в отдаленных районах губернии. Отметим, члены выездных комиссий будут снабжены специальными халатами и защитными экранами для лица.