Жителям Самары предлагают определить судьбу стройки в парке Гагарина

Быть или не быть картингу - решат горожане

Мэрия Самары предлагает жителям города высказать свое мнение по поводу строительства трассы для картинга на территории парка им.Гагарина. Соответствующее онлайн-голосование размещено на сайте горадминистрации 3 сентября.

- Администрация городского округа Самара проводит открытое общественное голосование по вопросу размещения картинг-трассы в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. Пожалуйста проголосуйте. Нам важно ваше мнение! – обращаются чиновники к горожанам.

Проголосовать могут все жители города старше 14 лет. Предлагается всего 2 варианта ответа – «за» или «против» размещения картинг-трассы.

Напомним, трасса для картинга работает в парке с 2015 года. В 2019 ее закрыли из-за того, что она располагается под линией электропередачи. Трассу решили перенести на другое место, однако часть самарцев выступила против, посчитав, что это нарушит экологию парка и причинит беспокойство жителям окрестных домов.