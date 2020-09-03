В Самарской области проверят качество питания детей в школах

В Самарской области с 1 сентября 2020 года будут получать горячее питание более 143 тысяч учеников 1-4 классов

Партия «Единая Россия» начала проверять обеспечение младших школьников горячим питанием в регионах. Вместе с депутатами мониторинг ведут активисты, представители властей и сами родители учеников.

В августе партия проверяла качество выполненных в школах ремонтных работ, благоустройство прилегающих территорий, оснащенность учебных классов и лабораторий. В сентябре особое внимание депутаты уделят школьному питанию.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить горячим питанием всех младшеклассников. В Самарской области это уже сделали, для этого в некоторых школах пришлось преобразить пищеблоки.

- В образовательных учреждениях появились дополнительные отдельные помещения для хранения продуктов, обновили кухонную технику, закупили новую мебель. В 16 школах были заново оборудованы и открыты пищеблоки. В Самарской области с 1 сентября горячим питанием обеспечили более 143 тысяч учеников 1-4 классов. И даже в малокомплектных школах ребята получат вкусный, горячий и здоровый завтрак или обед, - отметила региональный координатор партийного проекта «Новая школа» в Самарской области Галина Козловская.

Представители «Новой школы», эксперты и родители будут проверять, обеспечены ли все младшеклассники горячим питанием, а также оценивать его качество в школах региона в течение нескольких месяцев.