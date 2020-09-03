Стало известно, когда на Заводском шоссе откроют движение по трем полосам

Автомобилисты ждут, когда магистраль заработает в полную силу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда на Заводском шоссе в Самаре откроют третью полосу движения. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Самары. Напомним, движение по Заводскому шоссе на участке от проезда Мальцева до улицы 22 Партсъезда собирались полностью открыть еще 31 августа, однако этого не произошло. Вместо трех полос на участке с 1 сентября открыли только две. В ведомстве рассказали, с чем это связано. Как оказалось, во всем виноваты инженерные сети.

- У «СКС» возникла непредвиденная ситуация, вызванная необходимостью перекладки существующего водопровода диаметром 600 миллиметров, - объяснили в департаменте транспорта.

В ведомстве заверили: третью полосу на Заводском шоссе откроют для движения уже до конца недели.