Депутаты рассказали, что позволит Самарской области стать одним из регионов-лидеров в сфере туризма

Депутаты фракции "Единая Россия" обсудили в Ширяево перспективы развития регионального туризма

В селе Ширяево прошла встреча депутатов Самарской губернской думы, на которой они обсудили проблемы и перспективы внутреннего туризма в регионе.

- Туристическая инфраструктура, развитие водного и железнодорожного транспорта, аэропорт международного уровня – все это позволит нам стать одним из регионов-лидеров в сфере туризма в стране, - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в областном парламенте Александр Живайкин.

В регионе разработали госпрограмму «Развитие сферы туризма и гостеприимства Самарской области на 2021-2025 годы». Она должна стать ключевым постулатом внутреннего туризма. Направлена программа на решение нескольких задач. Среди них: продвижение туристского продукта и повышение узнаваемости области, развитие инфраструктуры туризма, повышение квалификации кадров, развитие инновационных проектов и инициатив и т.д. Сейчас программа находится на рассмотрении в правительстве региона.