Названо количество самарских семей, которые получили президентские выплаты на детей. Цифры шокируют

Семьи с детьми поддержали Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Пенсионном фонде Самарской области назвали количество семей в регионе, которые получили разовые «президентские» выплаты на детей. Напомним, решение о перечислении материальной поддержки семьям с детьми до 16 лет в условиях пандемии принял глава государства. Как заявили в Пенсионном фонде, на сегодняшний день основная масса родителей уже получила эти деньги. Остальные должны успеть подать заявления до 30 сентября.

Суммы, озвученные Пенсионным фондом, поражают воображение. Ежемесячную выплату на ребенка до трех лет в апреле-июне 2020 года получили 89 577 семей на 93 924 детей. На эти цели было перечислено 1,4 млрд рублей.

Первую единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет получили 351 999 самарских семей на 472 856 детей. Это потребовало более 4,7 млрд рублей.

Позднее было принято решение повторить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 0 до 16 лет. Ее автоматически получили более 500 тысяч детей. На эти цели направлено свыше 5 млрд рублей.

Итого в общей сложности семьи с детьми в Самарской области получили поддержку в сумме около 10 миллиардов рублей.

- Заявление о назначении единовременной выплаты на ребенка, которому исполнилось 3 года, подается не ранее месяца дня рождения. Если день рождения в сентябре, то заявление подается с 1 сентября. Последний день подачи заявлений — 30 сентября 2020 года, - пояснили в Пенсионном фонде.