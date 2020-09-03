Почтальоны в Самарской области помогают врачам консультировать пациентов с помощью телемедицины

Современные технологии позволяют врачам консультировать на расстоянии Фото: Артем КИЛЬКИН

Интересный пилотный проект в Самарской области реализует региональный минздрав совместно с Почтой России. Почтальоны помогают сельским пациентам получать телемедицинские консультации на дому с помощью планшетных компьютеров и специализированного программного обеспечения.

- Телемедицинские технологии помогают врачу оперативно связываться с пациентами. Поэтому им не приходится ездить на консультацию в райцентры и поликлиники. Это позволяет снизить риски распространения инфекционных заболеваний, - объясняют организаторы проекта. – А помощь Почты России дает возможность решить технические вопросы, например, по наличию у сельчан компьютеров.

Этот проект – часть политики по цифровизации здравоохранения, поддержанный губернатором Дмитрием Азаровым. В 2020 году к пилотному проекты по развитию дистанционных медицинских консультаций пациентов на дому с использованием телемедицины подключились 35 учреждений Самарской области.

- Развитию данного проекта способствует нацпроект «Цифровая экономика», - рассказал заместитель председателя правительства Самарской области - руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков. – В соответствии с ним к сети интернет в первую очередь подключаются социально значимые объекты, в том числе ФАПы. Нацпроект уже сейчас формирует ту инфраструктуру, которая будет необходима для дальнейшей реализации проекта по телемедицине.