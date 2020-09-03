Энергетики и волонтеры «Том Сойер Феста» обновят в 2021 году еще одну подстанцию в Самаре

Глава регионального минЖКХ поблагодарил волонтеров и энергетиков за участие в проекте восстановления старых построек

В Самаре завершили восстановление здания трансформаторной подстанции 6/0,23 кВ, построенной в стиле модерн на пересечении улиц Арцыбушевской и Рабочей. В работах по восстановлению уникальной постройки при поддержке министерства энергетики и ЖКХ региона участвовали сотрудники АО «Самарская сетевая компания» и волонтеры «Том Сойер Феста».

На встрече во дворе Музея модерна вечером 2 сентября участники акции договорились о дальнейшем сотрудничестве. Энергетики и волонтеры планируют восстановить в следующем году еще одну подстанцию. Она расположена на пересечении улиц Самарской и Ленинградской.

- За 15 лет работы в регионе наша компания обновила и модернизировала более 4000 подстанций, но в подобном совместном проекте с добровольцами мы приняли участие впервые. И мы остались довольны результатами этого нового для нас опыта и готовы его повторить в следующем году, - сказал технический директор АО «ССК» Алексей Кучканов.

Почетным гостем вечера также стал министр энергетики и ЖКХ Самарской области Василий Мишин. Он поблагодарил участников проекта за активную жизненную позицию и сделал им подарки — вручил футболки с уникальным принтом. Рисунок на них специально для этого проекта разработала художник Елена Загороднева.