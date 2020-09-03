Подвели итоги викторины «КиноЛогика»

С 27 по 31 августа в социальных сетях «Комсомольской правды» прошла викторина «КиноЛогика», посвященная Дню российского кино. Участникам предстояло угадать в ребусе из картинок название российского фильма и в числе первых написать ответ в комментариях. В викторине были и подсказки, их можно было найти в видеосервисе Wink.

Тот, кто верно ответил первым, получал 4 балла, вторым – 3, третьим – 2, остальные по одному баллу. Ответы, написанные на следующий день, не засчитывались. В итоге самой быстрой и верно ответившей на наибольшее число ребусов оказалась Алена Башарова. Она верно угадала четыре фильма. На втором и третьем месте - Анастасия Черненко и Наталья Чиненова.

Победители получают промокод на подписки «Премиум» и «Максимум» в видеосервисе Wink от «Ростелекома»! Поздравляем!