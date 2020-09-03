Строители поликлиники на Мехзаводе приступили к чистовой отделке

Открытия новой поликлиники очень ждут жители

Строители здания детской поликлиники в поселке Мехзавод уже приступили к внутренней чистовой отделке помещений. Об этом стало известно во время рабочей поездки главы Самары Елены Лапушкиной в Красноглинский район.

Сейчас детская поликлиника на Мехзаводе находится в здании бывшего сада, площадь, которую отвели под медработников и их маленьких пациентов, – всего 800 квадратных метров. Новое здание детского поликлинического отделения расположится по адресу: 2-й квартал, дом № 30. Трехэтажное здание площадью 3 тысячи квадратных метров будет полностью отремонтировано.

Сейчас в здании уже поменяли инженерные сети, отремонтировали перекрытия, заменили кровлю и оконные конструкции. Фасад уже полностью отремонтирован, и рабочие приступили к внутренней чистовой отделке стен.